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    Представлено полное расписание медальных соревнований ОИ-2022 в Пекине

    Пекин-2022 Олимпиада на ТВ Биатлон Бобслей Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Хоккей Шорт-трек
    Представлено полное расписание соревнований Олимпиады-2022 в Пекине.

    Церемония открытия
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    Церемония открытия

    Программа разработана с учетом 15 дисциплин. В общей сложности среди спортсменов будет разыграно 109 комплектов медалей.

    5 февраля

    Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 15 км — 10:45 мск
    Конькобежный спорт. Женщины. 3 000 м — 11:30 мск
    Биатлон. Смешанная эстафета, 4х6 км — 12:00 мск
    Прыжки на лыжах. Женщины. Обычный трамплин — 14:35 мск
    Фристайл. Мужчины. Могул — 15:40 мск
    Шорт-трек. Смешанная командная эстафета. — 16:26 мск

    6 февраля

    Сноуборд. Женщины. Слоупстайл — 05:24 мск
    Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск — 06:00 мск
    Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон, 30 км — 10:00 мск
    Конькобежный спорт. Мужчины, 5 000 м — 11:30 мск
    Прыжки на лыжах. Мужчины. Обычный трамплин — 15:00 мск
    Фристайл. Женщины. Могул — 15:40 мск
    Санный спорт. Мужчины — 16:15 мск

    7 февраля

    Фигурное катание. Командный турнир. Произвольная программа у женщин — 06:35 мск
    Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл — 07:54 мск
    Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом — 08:45 мск
    Конькобежный спорт. Женщины. 1 500 м — 11:30 мск
    Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км — 12:00 мск
    Шорт-трек. Женщины. 500 м — 15:46 мск
    Прыжки на лыжах. Смешанные команды — 15:51 мск
    Шорт-трек. Мужчины. 1 000 м — 15:58 мск

    8 февраля

    Фристайл. Женщины. Биг-эйр — 05:45 мск
    Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант — 06:00 мск
    Керлинг. Смешанные команды. Матч за бронзовые медали — 09:05 мск
    Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом — 10:36 мск
    Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом — 10:34 мск
    Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км — 11:30 мск
    Конькобежный спорт. Мужчины. 1 500 м — 13:30 мск
    Лыжные гонки. Женщины. Спринт свободным стилем — 14:47 мск
    Лыжные гонки. Мужчины. Спринт свободным стилем — 15:00 мск
    Керлинг. Смешанные команды. Матч за золотые медали — 15:05 мск
    Санный спорт. Женщины — 16:35 мск

    9 февраля

    Фристайл. Мужчины. Биг-эйр — 06:45 мск
    Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом — 08:45 мск
    Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс — 10:45 мск
    Лыжное двоеборье. Мужчины — 14:00 мск
    Шорт-трек. Мужчины. 1 500 м — 16:20 мск
    Санный спорт. Двойки — 16:35 мск

    10 февраля

    Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа — 04:30 мск
    Сноуборд. Женщины. Хафпайп — 05:25 мск
    Горнолыжный спорт. Мужчины. Комбинация, слалом — 09:15 мск
    Лыжные гонки. Женщины. 10 км классическим стилем — 10:00 мск
    Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс — 10:15 мск
    Фристайл. Смешанные команды. Акробатика — 14:50 мск
    Конькобежный спорт. Женщины. 5 000 м — 15:00 мск
    Санный спорт. Командная эстафета — 16:30 мск

    11 февраля

    Сноуборд. Мужчины. Хафпайп — 05:25 мск
    Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант — 06:00 мск
    Лыжные гонки. Мужчины. 15 км свободным стилем — 10:00 мск
    Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 м — 11:00 мск
    Биатлон. Женщины. Спринт, 7,5 км — 12:00 мск
    Шорт-трек. Женщины. 1 000 м — 15:43 мск
    Скелетон. Мужчины — 16:55 мск

    12 февраля

    Сноуборд. Смешанные команды. Сноуборд-кросс — 05:50 мск
    Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4х5 км — 10:30 мск
    Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м — 11:53 мск
    Биатлон. Мужчины. Спринт, 10 км — 12:00 мск
    Прыжки на лыжах. Мужчины. Большой трамплин — 15:00 мск
    Скелетон. Женщины — 16:55 мск

    13 февраля

    Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом — 08:45 мск
    Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета, 4х10 км — 10:00 мск
    Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10 км — 12:00 мск
    Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км — 13:45 мск
    Шорт-трек. Женщины. Эстафета, 3 000 м — 14:44 мск
    Шорт-трек. Мужчины. 500 м — 15:14 мск
    Конькобежный спорт. Женщины. 500 м — 16:56 мск

    14 февраля

    Фигурное катание. Танцевальные дуэты. Произвольный танец — 04:15 мск
    Фристайл. Женщины. Слоупстайл — 05:24 мск
    Бобслей. Женщины. Монобоб — 06:00 мск
    Фристайл. Женщины. Акробатика — 15:00 мск
    Прыжки с трамплина. Мужчины. Командное соревнование — 15:06 мск

    15 февраля

    Сноуборд. Женщины. Биг-эйр — 05:15 мск
    Фристайл. Мужчины. Слоупстайл — 05:26 мск
    Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск — 06:00 мск
    Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр — 08:45 мск
    Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования — 11:28 мск
    Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования — 11:47 мск
    Биатлон. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км — 12:00 мск
    Лыжное двоеборье. Мужчины — 14:00 мск
    Бобслей. Мужчины. Двойки — 16:50 мск

    16 февраля

    Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом — 08:45 мск
    Биатлон. Женщины. Эстафета, 4х6 км — 10:45 мск
    Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт классическим стилем — 14:00 мск
    Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт классическим стилем — 14:30 мск
    Хоккей. Женщины. Матч за бронзовые медали — 14:30 мск
    Фристайл. Мужчины. Акробатика — 15:00 мск
    Шорт-трек. Мужчины. Эстафета, 5 000 м — 15:44 мск
    Шорт-трек. Женщины. 1 500 м — 16:18 мск

    17 февраля

    Хоккей. Женщины. Матч за золотые медали — 07:10 мск
    Горнолыжный спорт. Женщины. Комбинация, слалом — 09:00 мск
    Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа — 13:00 мск
    Фристайл. Женщины. Ски-кросс — 10:10 мск
    Конькобежный спорт. Женщины. 1 000 м — 11:30 мск
    Лыжное двоеборье. Командное соревнование — 14:00 мск

    18 февраля

    Фристайл. Женщины. Хафпайп — 05:25 мск
    Керлинг. Мужчины. Матч за бронзовые медали — 09:05 мск
    Фристайл. Мужчины. Ски-кросс — 10:10 мск
    Конькобежный спорт. Мужчины. 1 000 м — 11:30 мск
    Биатлон. Мужчины. Масс-старт, 15 км — 12:00 мск

    19 февраля

    Фристайл. Мужчины. Хафпайп — 05:25 мск
    Горнолыжный спорт. Смешанные команды. Параллельный слалом — 07:46 мск
    Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт, 50 км — 09:00 мск
    Керлинг. Мужчины. Матч за золотые медали — 09:05 мск
    Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт — 11:30 мск
    Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт — 12:00 мск
    Биатлон. Женщины. Масс-старт, 12,5 км — 12:00 мск
    Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа — 14:00 мск
    Керлинг. Женщины. Матч за бронзовые медали — 15:05 мск
    Хоккей. Мужчины. Матч за бронзовые медали — 16:10 мск
    Бобслей. Женщины. Двойки — 16:30 мск

    20 февраля

    Керлинг. Женщины. Матч за золотые медали — 04:05 мск
    Бобслей. Мужчины. Четверки — 06:20 мск
    Хоккей. Мужчины. Матч за золотые медали — 07:10 мск
    Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт, 30 км — 09:30 мск

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