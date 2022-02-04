Представлено полное расписание медальных соревнований ОИ-2022 в Пекине

Представлено полное расписание соревнований Олимпиады-2022 в Пекине.

Программа разработана с учетом 15 дисциплин. В общей сложности среди спортсменов будет разыграно 109 комплектов медалей.

5 февраля

Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 15 км — 10:45 мск

Конькобежный спорт. Женщины. 3 000 м — 11:30 мск

Биатлон. Смешанная эстафета, 4х6 км — 12:00 мск

Прыжки на лыжах. Женщины. Обычный трамплин — 14:35 мск

Фристайл. Мужчины. Могул — 15:40 мск

Шорт-трек. Смешанная командная эстафета. — 16:26 мск

6 февраля

Сноуборд. Женщины. Слоупстайл — 05:24 мск

Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск — 06:00 мск

Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон, 30 км — 10:00 мск

Конькобежный спорт. Мужчины, 5 000 м — 11:30 мск

Прыжки на лыжах. Мужчины. Обычный трамплин — 15:00 мск

Фристайл. Женщины. Могул — 15:40 мск

Санный спорт. Мужчины — 16:15 мск

7 февраля

Фигурное катание. Командный турнир. Произвольная программа у женщин — 06:35 мск

Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл — 07:54 мск

Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом — 08:45 мск

Конькобежный спорт. Женщины. 1 500 м — 11:30 мск

Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км — 12:00 мск

Шорт-трек. Женщины. 500 м — 15:46 мск

Прыжки на лыжах. Смешанные команды — 15:51 мск

Шорт-трек. Мужчины. 1 000 м — 15:58 мск

8 февраля

Фристайл. Женщины. Биг-эйр — 05:45 мск

Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант — 06:00 мск

Керлинг. Смешанные команды. Матч за бронзовые медали — 09:05 мск

Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом — 10:36 мск

Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом — 10:34 мск

Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км — 11:30 мск

Конькобежный спорт. Мужчины. 1 500 м — 13:30 мск

Лыжные гонки. Женщины. Спринт свободным стилем — 14:47 мск

Лыжные гонки. Мужчины. Спринт свободным стилем — 15:00 мск

Керлинг. Смешанные команды. Матч за золотые медали — 15:05 мск

Санный спорт. Женщины — 16:35 мск

9 февраля

Фристайл. Мужчины. Биг-эйр — 06:45 мск

Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом — 08:45 мск

Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс — 10:45 мск

Лыжное двоеборье. Мужчины — 14:00 мск

Шорт-трек. Мужчины. 1 500 м — 16:20 мск

Санный спорт. Двойки — 16:35 мск

10 февраля

Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа — 04:30 мск

Сноуборд. Женщины. Хафпайп — 05:25 мск

Горнолыжный спорт. Мужчины. Комбинация, слалом — 09:15 мск

Лыжные гонки. Женщины. 10 км классическим стилем — 10:00 мск

Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс — 10:15 мск

Фристайл. Смешанные команды. Акробатика — 14:50 мск

Конькобежный спорт. Женщины. 5 000 м — 15:00 мск

Санный спорт. Командная эстафета — 16:30 мск

11 февраля

Сноуборд. Мужчины. Хафпайп — 05:25 мск

Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант — 06:00 мск

Лыжные гонки. Мужчины. 15 км свободным стилем — 10:00 мск

Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 м — 11:00 мск

Биатлон. Женщины. Спринт, 7,5 км — 12:00 мск

Шорт-трек. Женщины. 1 000 м — 15:43 мск

Скелетон. Мужчины — 16:55 мск

12 февраля

Сноуборд. Смешанные команды. Сноуборд-кросс — 05:50 мск

Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4х5 км — 10:30 мск

Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м — 11:53 мск

Биатлон. Мужчины. Спринт, 10 км — 12:00 мск

Прыжки на лыжах. Мужчины. Большой трамплин — 15:00 мск

Скелетон. Женщины — 16:55 мск

13 февраля

Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом — 08:45 мск

Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета, 4х10 км — 10:00 мск

Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10 км — 12:00 мск

Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км — 13:45 мск

Шорт-трек. Женщины. Эстафета, 3 000 м — 14:44 мск

Шорт-трек. Мужчины. 500 м — 15:14 мск

Конькобежный спорт. Женщины. 500 м — 16:56 мск

14 февраля

Фигурное катание. Танцевальные дуэты. Произвольный танец — 04:15 мск

Фристайл. Женщины. Слоупстайл — 05:24 мск

Бобслей. Женщины. Монобоб — 06:00 мск

Фристайл. Женщины. Акробатика — 15:00 мск

Прыжки с трамплина. Мужчины. Командное соревнование — 15:06 мск

15 февраля

Сноуборд. Женщины. Биг-эйр — 05:15 мск

Фристайл. Мужчины. Слоупстайл — 05:26 мск

Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск — 06:00 мск

Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр — 08:45 мск

Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования — 11:28 мск

Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования — 11:47 мск

Биатлон. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км — 12:00 мск

Лыжное двоеборье. Мужчины — 14:00 мск

Бобслей. Мужчины. Двойки — 16:50 мск

16 февраля

Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом — 08:45 мск

Биатлон. Женщины. Эстафета, 4х6 км — 10:45 мск

Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт классическим стилем — 14:00 мск

Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт классическим стилем — 14:30 мск

Хоккей. Женщины. Матч за бронзовые медали — 14:30 мск

Фристайл. Мужчины. Акробатика — 15:00 мск

Шорт-трек. Мужчины. Эстафета, 5 000 м — 15:44 мск

Шорт-трек. Женщины. 1 500 м — 16:18 мск

17 февраля

Хоккей. Женщины. Матч за золотые медали — 07:10 мск

Горнолыжный спорт. Женщины. Комбинация, слалом — 09:00 мск

Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа — 13:00 мск

Фристайл. Женщины. Ски-кросс — 10:10 мск

Конькобежный спорт. Женщины. 1 000 м — 11:30 мск

Лыжное двоеборье. Командное соревнование — 14:00 мск

18 февраля

Фристайл. Женщины. Хафпайп — 05:25 мск

Керлинг. Мужчины. Матч за бронзовые медали — 09:05 мск

Фристайл. Мужчины. Ски-кросс — 10:10 мск

Конькобежный спорт. Мужчины. 1 000 м — 11:30 мск

Биатлон. Мужчины. Масс-старт, 15 км — 12:00 мск

19 февраля

Фристайл. Мужчины. Хафпайп — 05:25 мск

Горнолыжный спорт. Смешанные команды. Параллельный слалом — 07:46 мск

Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт, 50 км — 09:00 мск

Керлинг. Мужчины. Матч за золотые медали — 09:05 мск

Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт — 11:30 мск

Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт — 12:00 мск

Биатлон. Женщины. Масс-старт, 12,5 км — 12:00 мск

Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа — 14:00 мск

Керлинг. Женщины. Матч за бронзовые медали — 15:05 мск

Хоккей. Мужчины. Матч за бронзовые медали — 16:10 мск

Бобслей. Женщины. Двойки — 16:30 мск

20 февраля

Керлинг. Женщины. Матч за золотые медали — 04:05 мск

Бобслей. Мужчины. Четверки — 06:20 мск

Хоккей. Мужчины. Матч за золотые медали — 07:10 мск

Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт, 30 км — 09:30 мск