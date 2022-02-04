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    Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе на командном турнире Играх-2022

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание Мировые рекорды
    Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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    Анастасия Мишина и Александр Галлямов

    За прокат они заработали 82,64 балла.

    Первыми стали китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун (82,83 балла), это мировой рекорд. Замкнули тройку американцы Алекса Шимека-Книрим/Брэндон Фрэйзьер (75,00 балла).

    Таким образом, Мишина и Галлямов принесли российской команде девять очков. Сборная России занимает второе место в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) после первого дня соревнований, имея 26 баллов.

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