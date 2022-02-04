Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе на командном турнире Играх-2022

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: globallookpress.com
За прокат они заработали 82,64 балла.
Первыми стали китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун (82,83 балла), это мировой рекорд. Замкнули тройку американцы Алекса Шимека-Книрим/Брэндон Фрэйзьер (75,00 балла).
Таким образом, Мишина и Галлямов принесли российской команде девять очков. Сборная России занимает второе место в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) после первого дня соревнований, имея 26 баллов.