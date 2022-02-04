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    На Олимпиаде выявили 21 случай заражения коронавирусом за последние сутки

    Пекин-2022 Коронавирус в спорте
    21 случай заражения COVID-19 был выявлен за сутки среди участников зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщается на сайте оргкомитета соревнований.

    Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля
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    Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля

    Всего в Китай на Игры 3 февраля прибыли 1344 человека, 737 из них — спортсмены и представители команд. По итогам ПЦР-тестирования в аэропорту было выявлено 14 случаев заражения, семь — среди спортсменов и членов команд и еще семь — среди лиц, задействованных в проведении Игр.

    Также за сутки положительные результаты тестов получили семь человек, которые уже находятся в «пузыре», двое из них — спортсмены.

    Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Первые комплекты медалей будут разыграны 5 февраля.

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