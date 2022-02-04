На Олимпиаде выявили 21 случай заражения коронавирусом за последние сутки

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля Фото: globallookpress.com
Всего в Китай на Игры 3 февраля прибыли 1344 человека, 737 из них — спортсмены и представители команд. По итогам ПЦР-тестирования в аэропорту было выявлено 14 случаев заражения, семь — среди спортсменов и членов команд и еще семь — среди лиц, задействованных в проведении Игр.
Также за сутки положительные результаты тестов получили семь человек, которые уже находятся в «пузыре», двое из них — спортсмены.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Первые комплекты медалей будут разыграны 5 февраля.