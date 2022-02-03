Мишина и Галлямов вышли на тренировку перед командным турниром на ОИ-2022

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, вышли на тренировку в преддверии командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), передаёт корреспондент «Чемпионата»

Командный турнир на Олимпийских играх в Пекине стартует 4 февраля. Личные соревнования у спортивных пар начнутся 18 февраля. В заявку сборной России в турнире спортивных пар также вошли Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.