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    Мишина и Галлямов вышли на тренировку перед командным турниром на ОИ-2022

    Пекин-2022 Фигурное катание
    Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, вышли на тренировку в преддверии командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), передаёт корреспондент «Чемпионата».

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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    Анастасия Мишина и Александр Галлямов

    Командный турнир на Олимпийских играх в Пекине стартует 4 февраля. Личные соревнования у спортивных пар начнутся 18 февраля. В заявку сборной России в турнире спортивных пар также вошли Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

    На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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