Канадские хоккеистки на ОИ-2022 обыграли Швейцарию, забросив 12 шайб

Сегодня, 3 февраля, в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» женская сборнаяиграла с командойв рамках первого тура группового этапа Олимпийских игр. Встреча завершилась разгромной победой канадок со счётом 12:1 (3:0, 5:0, 4:1).

Единственную шайбу Швейцария забросила на 49-й минуте при счёте 0:9, её автор — Лара Штальдер. У сборной Канады хет-трик оформила Блэйр Тёрнбулл, по дублю забили Сара Филье, Натали Спунер и Лора Стэйси, по одной шайбе на счету Ребекки Джонстон, Эштон Белл и Эрин Эмброуз.

Хоккей. Олимпийский турнир. Женщины. Канада — Швейцария — 12:1 (3:0, 5:0, 4:1) Голы: Филье — 1 (Спунер), 1:04 — 1:0. Филье — 2 (Пулен), 7:55 — 2:0. Спунер — 1 (Филье, Эмброуз), 11:20 — 3:0. Джонстон — 1 (Томпсон, Тернбулл), 28:06 — 4:0. Стэйси — 1 (Белл), 28:21 — 5:0. Спунер — 2 (бол., Нерс, Томпсон), 33:20 — 6:0. Тернбулл — 1 (Томпсон, Джонстон), 35:40 — 7:0. Стэйси — 2 (Шелтон), 37:02 — 8:0. Тернбулл — 2 (Рэтрэй, Спунер), 46:14 — 9:0. Штальдер — 1 (бол., Кристен), 48:30 — 9:1. Белл — 1 (Тернбулл, Джонстон), 53:46 — 10:1. Томпсон — 1 (Джонстон), 56:20 — 11:1. Эмброуз — 1 (бол., Спунер, Томпсон), 59:58 — 12:1Вратари: Дебьен — БрендлиШтраф: 14 — 8Броски: 70 (25+24+21) — 15 (4+6+5)Судьи: Виганд, Ермак

Напомним, эти команды играют в одной группе со сборными России, США и Финляндии.