Шибанова — об Олимпиаде: сборной России перекрыли воздух

Защитник женской сборной России по хоккеюрассказала о ситуации с коронавирусом в команде.

«У Швейцарии все лидеры приехали. Насколько знаю, у них два человека приехали позже. Ну вот они, 1:12 сейчас канадкам летят. Посмотрим, как мы завтра будем. Сегодня умирали на льду, действительно, тяжело. Нам перекрыли воздух, нельзя было тренироваться. У нас у основных игроков, кто был в деревне, не было ни симптомов, и все ПЦР были отрицательными. Но из-за того, что мы были контактными, нас всех прикрыли и сказали ни гулять, ни тренировок, сиди в номерах. Даже покушать нельзя было выйти, еду приносили.

Тяжело. Пока нас спасает, что в нашей группе все выходят в четвертьфинал, и на групповом этапе мы можем по ходу турнира подкорректировать к четвертьфиналу», — передаёт слова Шибановой корреспондент «Чемпионата».