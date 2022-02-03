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    Шибанова — об Олимпиаде: сборной России перекрыли воздух

    Пекин-2022 Сборная России ХоккейКоронавирус в спорте
    Защитник женской сборной России по хоккею Анна Шибанова рассказала о ситуации с коронавирусом в команде.

    Анна Шибанова
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    Анна Шибанова

    «У Швейцарии все лидеры приехали. Насколько знаю, у них два человека приехали позже. Ну вот они, 1:12 сейчас канадкам летят. Посмотрим, как мы завтра будем. Сегодня умирали на льду, действительно, тяжело. Нам перекрыли воздух, нельзя было тренироваться. У нас у основных игроков, кто был в деревне, не было ни симптомов, и все ПЦР были отрицательными. Но из-за того, что мы были контактными, нас всех прикрыли и сказали ни гулять, ни тренировок, сиди в номерах. Даже покушать нельзя было выйти, еду приносили.

    Тяжело. Пока нас спасает, что в нашей группе все выходят в четвертьфинал, и на групповом этапе мы можем по ходу турнира подкорректировать к четвертьфиналу», — передаёт слова Шибановой корреспондент «Чемпионата».

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