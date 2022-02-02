Женская сборная России по хоккею снова отменила тренировку из-за карантина

Женская сборнаяпо хоккею в очередной раз отменила тренировка в преддверии Олимпийских игр в Пекине.

Таким образом, команда пропустила уже четвертый день подготовительных занятий, оставаясь на карантине в Олимпийской деревне. Об этом сообщили журналисты в эфире «Матч ТВ».

Стартовать на Олимпийских играх женская сборная России по хоккею должна уже в пятницу, 4 февраля, важным матчем против сборной Швейцарии, который начнется в 12:10 по московскому времени.

Напомним, что по регламенту каждая сборная должна внести в заявку не меньше 15 полевых игроков и двух вратарей. В ином случае это будет техническое поражение.