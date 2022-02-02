Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичТоп-7 зимних трансферов января 2022 года
  • 05:44
    • Бразилия разгромила Парагвай, Аргентина обыграла Колумбию в отборе ЧМ-2022
  • 01:11
    • «Зенит» обыграл «Басконию» в матче Евролиги
  • 00:57
    • «Лион» вырвал победу у «Марселя» в перенесенном матче
  • 21:14
    • Россия обыграла Грузию и сыграет с Украиной в полуфинале ЧЕ по мини-футболу
  • 20:54
    • ЦСКА объявил о переходе Чалова в «Базель»
    Все новости спорта

    Женская сборная России по хоккею снова отменила тренировку из-за карантина

    Пекин-2022 Сборная РоссииКоронавирус в спорте Хоккей
    Женская сборная России по хоккею в очередной раз отменила тренировка в преддверии Олимпийских игр в Пекине.

    Женская сборная России
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Женская сборная России

    Таким образом, команда пропустила уже четвертый день подготовительных занятий, оставаясь на карантине в Олимпийской деревне. Об этом сообщили журналисты в эфире «Матч ТВ».

    Стартовать на Олимпийских играх женская сборная России по хоккею должна уже в пятницу, 4 февраля, важным матчем против сборной Швейцарии, который начнется в 12:10 по московскому времени.

    Напомним, что по регламенту каждая сборная должна внести в заявку не меньше 15 полевых игроков и двух вратарей. В ином случае это будет техническое поражение.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Old Firm Derby победят «кельты»
  • «Селтик» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сенегал выйдет в финал
  • Буркина-Фасо — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Уверенный проход «Валенсии»
  • «Валенсия» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 2 февраля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Селтик — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Буркина-Фасо — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Валенсия — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бенфика — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Камерун — Египет
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чикаго — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие