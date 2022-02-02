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    Хоккеистка сборной России Маркова пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

    Пекин-2022 Сборная РоссииКоронавирус в спорте Хоккей
    Российская хоккеистка Илона Маркова сообщила, что получила положительный тест на коронавирус и по этой причине пропустит олимпийский турнир.

    Илона Маркова
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    Илона Маркова

    «Хочу поделиться с вами грустной новостью для меня. Я не поехала на Олимпиаду из-за положительного теста на COVID-19.

    Как это было? Я со своей командой проходила сборы в Новогорске уже 2 недели. Мы готовились к отъезду. Он был на днях. Я, получив многочисленное количество отрицательных тестов, была уверена, что я готова ехать! И что все уже позади, ведь я нахожусь на изоляции на базе, где исключено заражение данным вирусом.

    Об условиях. На базе масочный режим, карантин по приезде один день, питание отдельное от всех, номера по 2 человека, 2 раза съездила на УМО. И в принципе все. Положительный тест, мимо Олимпиады. Ведь, чтобы улететь в Пекин, я должна иметь 4 отрицательных теста перед вылетом. На данный момент я уже выздоравливаю. Болезнь прошла бессимптомно (заложенность носа).

    О том, как я могла заразиться, мы можем только предположить. Но для меня это удар. Слова о том, что я готовилась с этому всю жизнь. Это понятно. Дело в том, что это жесть! Из-за ковида в этом сезоне не состоялась Универсиада, молодежный чемпионат мира для девочек наших! И теперь еще и Олимпиада. Закончилась для меня, так и не начавшись. Мне было важно высказаться», — написала Маркова в инстаграме.

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