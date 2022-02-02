В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня предстоящих зимних Игр.

Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке на севере столицы Китая. Эстафета продлится до пятницы, 4 февраля, в трех зонах соревнований в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.

Всего в эстафете будут участвовать около 1,2 тысячи человек в возрасте от 14 до 86 лет. Факелоносцы представят различные слои населения — от школьников и студентов до представителей науки, культуры, сфер образования и здравоохранения.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.