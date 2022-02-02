Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичТоп-7 зимних трансферов января 2022 года
  • 05:44
    • Бразилия разгромила Парагвай, Аргентина обыграла Колумбию в отборе ЧМ-2022
  • 01:11
    • «Зенит» обыграл «Басконию» в матче Евролиги
  • 00:57
    • «Лион» вырвал победу у «Марселя» в перенесенном матче
  • 21:14
    • Россия обыграла Грузию и сыграет с Украиной в полуфинале ЧЕ по мини-футболу
  • 20:54
    • ЦСКА объявил о переходе Чалова в «Базель»
    Все новости спорта

    В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня

    Пекин-2022 Между тем
    В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня предстоящих зимних Игр.

    В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня

    Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке на севере столицы Китая. Эстафета продлится до пятницы, 4 февраля, в трех зонах соревнований в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.

    Всего в эстафете будут участвовать около 1,2 тысячи человек в возрасте от 14 до 86 лет. Факелоносцы представят различные слои населения — от школьников и студентов до представителей науки, культуры, сфер образования и здравоохранения.

    Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Old Firm Derby победят «кельты»
  • «Селтик» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сенегал выйдет в финал
  • Буркина-Фасо — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Уверенный проход «Валенсии»
  • «Валенсия» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 2 февраля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Селтик — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Буркина-Фасо — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Валенсия — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бенфика — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Камерун — Египет
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чикаго — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие