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    Ковалев: На Олимпиаде сборная Китая будет много играть в обороне

    Пекин-2022 Хоккей
    Главный тренер сборной Китая по хоккею Алексей Ковалев поделился ожиданиями от Олимпиады в Пекине.

    Ковалев Алексей
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    Ковалев Алексей

    «Мы сами понимаем, что будем много играть в обороне. С другой стороны у нас неплохие нападающие, мы можем забить, поэтому будем выжидать возможность, пытаться правильно играть в средней и своей зонах, а в атаке — импровизировать.», — цитирует Ковалева ТАСС.

    Также специалист отметил российского защитника Дениса Осипова, который получил гражданство Китая и будет выступать за команду.

    «Он хороший защитник, не зря здесь. Много поиграл где, для него это будет хороший опыт на национальном уровне и в плане сравнения с уровнем других игроков», — добавил Ковалев.

    Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная Китая сыграет в группе А с командами США, Канады и Германии.

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