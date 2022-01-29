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    Фетисов: Шипачев был выбран своей же командой, все закономерно

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на решение назначить Вадима Шипачева капитаном сборной России на Олимпиаду в Пекине.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Почему решение о назначении Шипачева капитаном нашей сборной должно удивлять? Он был выбран своей же командой. Поэтому все закономерно.

    Это прерогатива сборной. Они сами выбирают того, кто будет вести игроков за собой. До Олимпиады, честно, я не думал о том, кто мог бы еще претендовать на эту роль.

    Сборная сама выбирает себе капитана, помощника капитана. Это их внутреннее дело. Зачем мы будем думать о том, что нам несвойственно. Пусть они и решают», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

    34-летний Шипачев — олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира в составе сборной России. Он выступает в КХЛ за московское «Динамо».

    Альтернативными капитанами назначены Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.

    Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе В с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

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