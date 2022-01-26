Ткачев заменил Анисимова в основном составе сборной России по хоккею

Нападающийвключен в число 25-ти игроков основного состава национальной сборной России по хоккею.

Артем Анисимов, сдавший положительный тест на коронавирус, переведен в число 6-ти запасных игроков.

«Соответствующие документы уже направлены в ОКР. Артем Анисимов, к сожалению, пока не присоединился к команде на сборах.

Он чувствует себя хорошо, тренируется по индивидуальному графику, но после отрицательных тестов, его вчерашний тест показал положительный результат.

У Артема еще есть шансы поехать с командой в Пекин, он ежедневно сдает необходимые анализы, надеемся, что следующие тесты вновь будут отрицательными.

Все остальные игроки находятся в Новогорске, тренировки идут по плану, послезавтра проведем контрольный матч» — сообщает пресс-служба сборной России.