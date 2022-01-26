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    Ткачев заменил Анисимова в основном составе сборной России по хоккею

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Нападающий Владимир Ткачев включен в число 25-ти игроков основного состава национальной сборной России по хоккею.

    Владимир Ткачев
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    Владимир Ткачев

    Артем Анисимов, сдавший положительный тест на коронавирус, переведен в число 6-ти запасных игроков.

    «Соответствующие документы уже направлены в ОКР. Артем Анисимов, к сожалению, пока не присоединился к команде на сборах.

    Он чувствует себя хорошо, тренируется по индивидуальному графику, но после отрицательных тестов, его вчерашний тест показал положительный результат.

    У Артема еще есть шансы поехать с командой в Пекин, он ежедневно сдает необходимые анализы, надеемся, что следующие тесты вновь будут отрицательными.

    Все остальные игроки находятся в Новогорске, тренировки идут по плану, послезавтра проведем контрольный матч» — сообщает пресс-служба сборной России.

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