Ткачев заменил Анисимова в основном составе сборной России по хоккею

Владимир Ткачев Фото: globallookpress.com
Артем Анисимов, сдавший положительный тест на коронавирус, переведен в число 6-ти запасных игроков.
«Соответствующие документы уже направлены в ОКР. Артем Анисимов, к сожалению, пока не присоединился к команде на сборах.
Он чувствует себя хорошо, тренируется по индивидуальному графику, но после отрицательных тестов, его вчерашний тест показал положительный результат.
У Артема еще есть шансы поехать с командой в Пекин, он ежедневно сдает необходимые анализы, надеемся, что следующие тесты вновь будут отрицательными.
Все остальные игроки находятся в Новогорске, тренировки идут по плану, послезавтра проведем контрольный матч» — сообщает пресс-служба сборной России.