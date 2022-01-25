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    Трегубов: Мне сказали, что в команде произошла замена, и в Пекин летит вместо меня другой спортсмен

    Пекин-2022 Скелетон Сборная России
    Серебряный призер Игр-2018 скелетонист Никита Трегубов признался, что находится в состоянии шока от осознания, что может пропустить главный старт четырехлетия.

    Никита Трегубов
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    Никита Трегубов

    Напомним, что спортсмен заразился коронавирусом на сборе в Сочи незадолго до вылета на Олимпиаду в Пекин.

    «Сейчас я продолжаю находиться в состоянии шока, четыре дня борюсь, как могу, но пока тесты положительные.

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    • Очень хочу выступить на Олимпийских играх, предлагаю перенести мой вылет в Пекин на более поздние даты, чтобы у меня был шанс успеть выздороветь в срок. Ведь соревнования в мужском скелетоне начнутся только 10 февраля.

    Хотя мне полчаса назад уже сказали, что в команде произошла замена, и в Пекин летит вместо меня другой спортсмен», — сказал Трегубов ТАСС.

    Запасным в мужской сборной России по скелетону является победитель юниорского чемпионата мира Евгений Рукосуев.

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