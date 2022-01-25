Трегубов: Мне сказали, что в команде произошла замена, и в Пекин летит вместо меня другой спортсмен

Серебряный призер Игр-2018 скелетонистпризнался, что находится в состоянии шока от осознания, что может пропустить главный старт четырехлетия.

Напомним, что спортсмен заразился коронавирусом на сборе в Сочи незадолго до вылета на Олимпиаду в Пекин.

«Сейчас я продолжаю находиться в состоянии шока, четыре дня борюсь, как могу, но пока тесты положительные.

Очень хочу выступить на Олимпийских играх, предлагаю перенести мой вылет в Пекин на более поздние даты, чтобы у меня был шанс успеть выздороветь в срок. Ведь соревнования в мужском скелетоне начнутся только 10 февраля.

Хотя мне полчаса назад уже сказали, что в команде произошла замена, и в Пекин летит вместо меня другой спортсмен», — сказал Трегубов ТАСС.

Запасным в мужской сборной России по скелетону является победитель юниорского чемпионата мира Евгений Рукосуев.