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    Урманов: Семененко не придётся включаться в работу перед Олимпиадой — он и не выключался

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов прокомментировал замену в сборной России на Игры в Пекине.

    Евгений Семененко
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    Евгений Семененко

    Заразившегося коронавирусом Михаила Коляду заменил Евгений Семененко, который до чемпионата Европы был в основе, а после континентального первенства — первым в списке запасных.

    «Не думаю, что для Семененко стало неожиданностью, что он едет на Олимпийские игры вместо Коляды. Евгений — первый запасной, всегда должен быть во всеоружии.

    До начала турнира ещё порядка десяти дней. Уверен, Семененко готов и счастлив, что именно он примет участие в ОИ.

    Ему не придётся включаться в работу перед Олимпиадой — он и не выключался», — сказал Урманов «Чемпионату».

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