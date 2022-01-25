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    Норвежские лыжники сели на карантин из-за контакта с тренером, зараженным коронавирусом

    Пекин-2022 Лыжные гонки
    Мужская норвежская сборная Норвегии по лыжам отправится в Пекин на Олимпиаду-2022 на четыре дня позже запланированного.

    Йоханнес Клэбо
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    Йоханнес Клэбо

    Как сообщает NRK, лыжники отправились на карантин, поскольку контактировали с тренером Арильдом Монсеном, сдавшим положительный тест на коронавирус.

    Помимо Монсена, положительный тест на коронавирус может быть еще у некоторых членов норвежской делегации.

    Все спортсмены прошли тестирование на COVID-19 результаты ожидаются во вторник, 25 января.

    В состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2022 вошли Йоханнес Клэбо, Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Ховард Сулос Таугбель, Эрик Валнес, Пол Гульберг и Шюр Рете.

    Эксперт телеканала NRK Торгейр Бьорн заявил, что пока не закончится срок карантина, нельзя быть уверенным на 100% в том, что состав сборной на Олимпиаду не претерпит изменений.

    «Вся подготовка уже сделана, эти дни на карантине вообще ничего не решают.

    Чаще всего такая пауза идет только в плюс, потому что по моему опыту большая часть команд просто перетренировывается, и спортсменам как раз необходим этот отдых, чтобы потом выстрелить на основных стартах.

    Я думаю, что для норвежцев это так или иначе будет позитив», — цитирует многократного чемпиона России по лыжным гонкам Алексея Баранникова «Газета.Ru».

    Отметим, что изначально норвежская команда планировала, что спортсмены вылетят в Пекин 27 января. Рейс перенесли на 31-е число.

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