Жамнов присоединился к хоккейной сборной России

Алексей Жамнов Фото: globallookpress.com
Напомним, что специалист пропустил начало сборов команды из-за положительного теста на COVID-19. Отмечалось, что наставник сборной чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов.
17 января российская команда прибыла в один из московских отелей для прохождения карантина, а на следующий день отправилась на базу в Новогорске для подготовки к Олимпиаде.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.