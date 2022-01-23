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    Жамнов присоединился к хоккейной сборной России

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов присоединился к команде, которая готовится к Олимпийским играм в Пекине, сообщает пресс-служба ФХР.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    Напомним, что специалист пропустил начало сборов команды из-за положительного теста на COVID-19. Отмечалось, что наставник сборной чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов.

    17 января российская команда прибыла в один из московских отелей для прохождения карантина, а на следующий день отправилась на базу в Новогорске для подготовки к Олимпиаде.

    Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

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