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    Ковальчук: Пока неизвестно, будет ли 5 февраля матч с Латвией

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал состав национальной команды на Олимпийские игры и заявил, что проведение контрольного матча с Латвией находится под вопросом.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Кузьменко только запасной? До 8 февраля есть возможность поменять любого игрока.

    Окончательный состав будет 7–8 февраля, у всех, кто есть в обойме, есть возможность проявить себя и попасть в состав

    У Плотникова положительный тест? Неэтично какие-то вещи выносить из нашей кухни. Пусть это останется при нас.

    Сейчас ни у кого нет идеальных условий, никто не может скрыться от этой гадости. Все ребята живут по одному, как можно меньше соприкасаются со спортсменами из других видов.

    Пока неизвестно, будет ли 5 февраля матч с Латвией. Так как мы прилетаем только 3 февраля, МОК советует нам первые три дня минимизировать контакты с другими командами.

    Пока в расписании стоит этот матч, но, видимо, сыграют двусторонку», — передает слова Ковальчука Sport24.

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