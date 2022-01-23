Ковальчук: Пока неизвестно, будет ли 5 февраля матч с Латвией

Генеральный менеджер сборной Россиипрокомментировал состав национальной команды на Олимпийские игры и заявил, что проведение контрольного матча с Латвией находится под вопросом.

«Кузьменко только запасной? До 8 февраля есть возможность поменять любого игрока.

Окончательный состав будет 7–8 февраля, у всех, кто есть в обойме, есть возможность проявить себя и попасть в состав

У Плотникова положительный тест? Неэтично какие-то вещи выносить из нашей кухни. Пусть это останется при нас.

Сейчас ни у кого нет идеальных условий, никто не может скрыться от этой гадости. Все ребята живут по одному, как можно меньше соприкасаются со спортсменами из других видов.

Пока неизвестно, будет ли 5 февраля матч с Латвией. Так как мы прилетаем только 3 февраля, МОК советует нам первые три дня минимизировать контакты с другими командами.

Пока в расписании стоит этот матч, но, видимо, сыграют двусторонку», — передает слова Ковальчука Sport24.