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    Подробности проведения хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине

    Пекин-2022 Хоккей
    ИИХФ и МОК провели совещание по поводу Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Появились главные подробности принятых решений, сообщает «Чемпионат».

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    Фрагмент матча

    — В случае, если во время группового этапа команда не выставит установленный минимум игроков, то ей засчитают техническое поражение;

    — Минимальное число игроков, которых команда должна выставить на игру: 15 полевых хоккеистов + два вратаря. В отдельном матче допускается вывести на лёд 13 хоккеистов + два вратаря;

    — Все хоккеисты, тренеры и персонал команды, переболевшие коронавирусом в течение 30 дней до вылета, должны представить четыре отрицательных теста ещё до вылета в Пекин;

    — Хоккеисты, заболевшие коронавирусом до начала и во время хоккейного турнира, могут быть заменены в любой момент;

    — В плей-офф организаторы турнира не хотят отменять матчи, поэтому в том случае, если какая-то команда не сможет сыграть свой матч, на её место будет поставлена лучшая команда из предыдущей стадии.

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