ФутболХоккейТеннисБоксПекин-2022Игры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лев КацманЛев Кацман: «Что еще нам нужно выиграть, чтобы теннисистов показывали по ТВ?»
  • 21:26
    • Сборная России разгромила Словакию на старте ЧЕ по мини-футболу
  • 18:59
    • Карацев завершил выступление на Australian Open
  • 22:29
    • ЦСКА потерпел фиаско от «Милана» в матче Евролиги
  • 18:46
    • Стал известен игровой номер Ивана Сергеева в «Зените»
  • 17:28
    • «Спартак» объявил о переходе Пруцева
    Все новости спорта

    Назван состав сборной России по фристайлу на ОИ-2022

    Пекин-2022 Фристайл Сборная России
    Федерация фристайла России на своем официальном сайте опубликовала состав национальной команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. В заявку включены 22 спортсмена.

    Назван состав сборной России по фристайлу на ОИ-2022
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Назван состав сборной России по фристайлу на ОИ-2022

    Акробатика: Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова.

    Могул: Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова.

    Ски-кросс: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова.

    Слоуп-стайл/биг-эйр: Анастасия Таталина, Ксения Орлова.

    Хаф-пайп: Роман Егоров.

    Олимпиада пройдет в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лион» продлит серию «Сент-Этьена»?
  • «Лион» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
  • «Бетис» и «Эспаньол» снова сыграют вничью?
  • «Эспаньол» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Сможет ли «Лацио» прервать серию «Аталанты»?
  • «Лацио» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 21 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Лион — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Эспаньол — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лацио — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Севилья — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.52
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кырстя — Павлюченкова
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие