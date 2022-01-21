Назван состав сборной России по фристайлу на ОИ-2022 Фото: globallookpress.com
Акробатика: Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова.
Могул: Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова.
Ски-кросс: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова.
Слоуп-стайл/биг-эйр: Анастасия Таталина, Ксения Орлова.
Хаф-пайп: Роман Егоров.
Олимпиада пройдет в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.