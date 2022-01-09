КНДР отказалась от участия в ОИ-2022 в Пекине

КНДР отказалась от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.

«США и подконтрольные им силы становятся все более неприкрытыми в своих действиях против Китая, направленных на предотвращение успешного открытия Олимпийских игр. Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии.

Мы полностью поддерживаем китайских товарищей в их работе по организации великолепного и замечательного олимпийского фестиваля», — говорится в письме, которое КНДР направила в оргкомитет Олимпиады в Пекине.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Напомним, что сборная КНДР не участвовала в летних Играх, которые прошли в Токио в 2021 году.