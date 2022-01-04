Запрет мусульманам ехать на Олимпиаду оказался фейком

Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России опровергли новость о том, что мусульманам запретили ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине из-за притеснения уйгуров

«В сети появился документ — заявление от некой организации Global Imams Council (Всемирный совет имамов), содержащий призыв бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине, намеченные на 2022 год. В документе указано, что его подписали Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, а также Верховные муфтии ещё ряда стран, что, конечно, является вопиющей ложью и не соответствует действительности.

Примечательно, что после телефонных переговоров с офисами Верховного муфтия Египта, шейха Шауки Алляма, Верховного муфтия Боснии и Герцеговины Хусейна Кавазовича и др. было достоверно выяснено, что духовное руководство этих стран также не имеет отношения к этому документу.

Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России официально заявляют, что председатель Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин не подписывал этот ложный документ. Духовное управление мусульман РФ и Совет муфтиев России cчитают созданную ситуацию провокацией и просят СМИ не распространять ложную информацию!» — говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.