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    Запрет мусульманам ехать на Олимпиаду оказался фейком

    Пекин-2022 Между тем Скандалы
    Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России опровергли новость о том, что мусульманам запретили ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине из-за притеснения уйгуров

    Запрет мусульманам ехать на Олимпиаду оказался фейком
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    Запрет мусульманам ехать на Олимпиаду оказался фейком

    «В сети появился документ — заявление от некой организации Global Imams Council (Всемирный совет имамов), содержащий призыв бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине, намеченные на 2022 год. В документе указано, что его подписали Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, а также Верховные муфтии ещё ряда стран, что, конечно, является вопиющей ложью и не соответствует действительности.

    Примечательно, что после телефонных переговоров с офисами Верховного муфтия Египта, шейха Шауки Алляма, Верховного муфтия Боснии и Герцеговины Хусейна Кавазовича и др. было достоверно выяснено, что духовное руководство этих стран также не имеет отношения к этому документу.

    Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России официально заявляют, что председатель Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин не подписывал этот ложный документ. Духовное управление мусульман РФ и Совет муфтиев России cчитают созданную ситуацию провокацией и просят СМИ не распространять ложную информацию!» — говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления.

  • Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на ОИ-2022 в Пекине
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