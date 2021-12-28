Игрок НХЛ раскритиковал решение лиги не пускать игроков на ОИ-2022

Нападающий «Бостона»резко отреагировал на решение НХЛ не пускать хоккеистов на предстоящую зимнюю Олимпиаду.

«Это должно быть решением игроков, ехать или нет, независимо от того, что происходит в мире. У лучших хоккеистов мира должна быть возможность выступать на Олимпийских играх. Было ощущение, что лига не хотела, чтобы игроки уезжали.

В конце концов, я знаю, что им плевать на Олимпиаду, они не заработают на этом деньги. Что есть, то есть. Это бизнес, а мы — активы. Давайте называть вещи своими именами», — цитирует Маршана The Score.

Напомним, что 22 декабря НХЛ официально объявила о том, что ее игроки не примут участие на ОИ-2022. Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в лиге.

Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине.