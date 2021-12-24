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    Воробьев: Думаю, не только в «Металлурге», но и во всех командах КХЛ ребята увидели свой шанс

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мнением о решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры 2022 года.

    Илья Воробьёв
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    Илья Воробьёв

    «Давайте будем честными: к тому всё и шло, шло неделями. И когда началось с пяти человек в COVID-протоколе до 100, 146, включая персонал и тренеров… Моё мнение такое: во-первых, к этому всё шло.

    Во-вторых, действительно жалко наших ребят, Сашу Овечкина. Но в скольких Олимпиадах профессионалы участвовали? Не так много, на самом деле.

    Это олимпийское движение, мы сейчас едем командой КХЛ, ребята показали довольно добротный хоккей на Кубке Первого канала.

    Конечно, немного изменились сейчас правила: Илья Ковальчук пишет, что уже не поедет во Флориду, сейчас надо здесь у нас собирать и смотреть лучших игроков. Это жизнь, будем всё равно смотреть и болеть за сборную.

    В Корее была Олимпиада — всё равно все смотрели. Не могу сказать точно, но надеюсь, что все смотрели. Жалко ребят, а так золотые медали того же цвета, того же вкуса. Дай бог, чтобы они были.

    Я думаю, не только в "Металлурге", но и во всех командах КХЛ ребята увидели свой шанс. Не только российские ребята, но и североамериканцы, скандинавы, чехи, словаки, кто бы то ни был.

    Это мечта любого нормального спортсмена или тренера, а ещё что-то там завоевать… Желаем нашим самых высоких мест, дай бог», — цитирует Воробьёва официальный сайт «Авангарда».

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