Жамнов: У кого будут стальные нервы и голова, тот и выиграет Олимпиаду

Главный тренер сборной Россиирассказал о том, насколько отсутствие игроков НХЛ осложняет или облегчает ситуацию на ОИ-2022.

«Поймите правильно. Возьмем ЧМ в Риге. Вы же писали, что этот состав не проиграет, возьмет только золото.

Все игроки читают прессу. Здесь многое зависит от тренерского штаба и микроклимата, который мы создадим.

Кубок Первого канала был подготовкой к крупным турнирам. Давление должно быть, но спортивное, а не со стороны прессы. Если скажем заранее, что будем олимпийскими чемпионами, а второе место — это все… Это спорт.

Вспомните Олимпиаду в Корее. Никто же не думал, что до финала дойдут немцы. И сама игра как складывалась — ведь отыгрались за минуту и потом в овертайме победили.

Может произойти все что угодно. У кого будут стальные нервы и голова, тот и выиграет», — сказал Жамнов «Чемпионат».