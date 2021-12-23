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    Россияне выиграли золото ОИ-2018Праздника не будет. НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду в Пекин
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    Жамнов: У кого будут стальные нервы и голова, тот и выиграет Олимпиаду

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о том, насколько отсутствие игроков НХЛ осложняет или облегчает ситуацию на ОИ-2022.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Поймите правильно. Возьмем ЧМ в Риге. Вы же писали, что этот состав не проиграет, возьмет только золото.

    Все игроки читают прессу. Здесь многое зависит от тренерского штаба и микроклимата, который мы создадим.

    Кубок Первого канала был подготовкой к крупным турнирам. Давление должно быть, но спортивное, а не со стороны прессы. Если скажем заранее, что будем олимпийскими чемпионами, а второе место — это все… Это спорт.

    Вспомните Олимпиаду в Корее. Никто же не думал, что до финала дойдут немцы. И сама игра как складывалась — ведь отыгрались за минуту и потом в овертайме победили.

    Может произойти все что угодно. У кого будут стальные нервы и голова, тот и выиграет», — сказал Жамнов «Чемпионат».

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