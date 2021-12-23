МОК отреагировал на отказ НХЛ от участия в ОИ-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал заявление касательно отказа НХЛ от участия в Олимпиаде в Пекине.

«МОК сожалеет, что на график НХЛ так сильно повлияла пандемия COVID-19, и что лига не сможет отпустить игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Мы знаем, что пропустив Пхёнчхан-2018, игроки очень хотели принять участие в Пекине-2022, поскольку именно они стали движущей силой соглашения об участии, которое было достигнуто в сентябре между лигой и Ассоциацией игроков НХЛ. Мы, естественно, разочарованы тем, что хоккеисты упустят еще одну возможность стать олимпийцами.

Тем не менее мы по-прежнему с нетерпением ждем выступления в Пекине лучших хоккеистов из других элитных лиг по всему миру. Их игра в Пхёнчхане собрала большую международную аудиторию благодаря захватывающему и страстному хоккею. Как и в 2018 году, в Пекине за выступлением хоккеистов будут следить болельщики со всего мира», — говорится в заявлении МОК.

Напомним, что 22 декабря НХЛ официально отказалась от участия в Олимпиаде—2022.

ОИ-2022 пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине