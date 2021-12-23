ФутболХоккейТеннисБоксПекин-2022Игры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    С Хави «Барселона» в надежных руках«Барселона» далека от успеха, но идет верным путем
  • 00:57
    • «Ливерпуль» по пенальти одолел «Лестер» в 1/4 финала Кубка лиги
  • 22:58
    • «Гранада» нанесла «Атлетико» третье поражение подряд в Примере
  • 01:21
    • «Реал» одержал победу над «Атлетиком» благодаря дублю Бензема
  • 00:58
    • Гол Икарди спас ПСЖ от поражения в матче с «Лорьяном»
  • 00:49
    • «Наполи» проиграл «Специи» в домашнем поединке
    Все новости спорта

    МОК отреагировал на отказ НХЛ от участия в ОИ-2022

    Пекин-2022 Хоккей Между тем
    Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал заявление касательно отказа НХЛ от участия в Олимпиаде в Пекине.

    МОК отреагировал на отказ НХЛ от участия в ОИ-2022
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    МОК отреагировал на отказ НХЛ от участия в ОИ-2022

    «МОК сожалеет, что на график НХЛ так сильно повлияла пандемия COVID-19, и что лига не сможет отпустить игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Мы знаем, что пропустив Пхёнчхан-2018, игроки очень хотели принять участие в Пекине-2022, поскольку именно они стали движущей силой соглашения об участии, которое было достигнуто в сентябре между лигой и Ассоциацией игроков НХЛ. Мы, естественно, разочарованы тем, что хоккеисты упустят еще одну возможность стать олимпийцами.

    Тем не менее мы по-прежнему с нетерпением ждем выступления в Пекине лучших хоккеистов из других элитных лиг по всему миру. Их игра в Пхёнчхане собрала большую международную аудиторию благодаря захватывающему и страстному хоккею. Как и в 2018 году, в Пекине за выступлением хоккеистов будут следить болельщики со всего мира», — говорится в заявлении МОК.

    Напомним, что 22 декабря НХЛ официально отказалась от участия в Олимпиаде—2022.

    ОИ-2022 пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как закончится «О Класико» в Кубке Португалии?
  • «Порту» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • С каким настроением «Магнитка» покинет Балашиху?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Еще одно «кошачье дерби» завершится «низом»?
  • «Ак Барс» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.56
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бешикташ — Гезтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Трактор — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Амур — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Визела — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие