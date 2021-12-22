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    Сушинский: Отказ НХЛ от поездки на Олимпиаду не делает сборную России фаворитом

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением об отказе НХЛ от поездки на Олимпийские игры — 2022.

    Максим Сушинский
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    Максим Сушинский

    «Очень плохо, что НХЛ всё-таки отказалась от участия в Олимпийских играх.

    Понятно, что расстроятся все: болельщики, тренеры, все специалисты. Лично я сдам билеты и не полечу в Китай.

    Сложно говорить, состоятся ли в итоге Олимпийские игры — эти вопросы надо задавать организаторам, но в данном случае мне жаль.

    Не скажу, что отказ НХЛ от поездки на Олимпиаду автоматически делает сборную России фаворитом. Тем более, сейчас в сборной меньше звёзд, чем на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

    Возможно, что будет легче защитить титул. Шансов будет всё-таки больше, чем если бы была НХЛ», — сказал Сушинский «Чемпионату».

    Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

    Сборная России выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.

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