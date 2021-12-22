Сушинский: Отказ НХЛ от поездки на Олимпиаду не делает сборную России фаворитом

Бывший президент омского «Авангарда»поделился мнением об отказе НХЛ от поездки на Олимпийские игры — 2022.

«Очень плохо, что НХЛ всё-таки отказалась от участия в Олимпийских играх.

Понятно, что расстроятся все: болельщики, тренеры, все специалисты. Лично я сдам билеты и не полечу в Китай.

Сложно говорить, состоятся ли в итоге Олимпийские игры — эти вопросы надо задавать организаторам, но в данном случае мне жаль.

Не скажу, что отказ НХЛ от поездки на Олимпиаду автоматически делает сборную России фаворитом. Тем более, сейчас в сборной меньше звёзд, чем на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Возможно, что будет легче защитить титул. Шансов будет всё-таки больше, чем если бы была НХЛ», — сказал Сушинский «Чемпионату».

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

Сборная России выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.