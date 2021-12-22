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    Глава НХЛ: С нетерпением ждем возможности выступить на Олимпиаде-2026

    Пекин-2022 Хоккей
    Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года в Пекине, объявил глава лиги Гэри Беттмэн.

    Гэри Беттмэн
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    Гэри Беттмэн

    «Национальная хоккейная лига уважает желание игроков представлять свои страны и выступать на турнире "лучших среди лучших".

    Мы ждали максимально возможный срок, прежде чем были вынуждены принять такое решение.

    К сожалению, учитывая переносы матчей регулярного чемпионата НХЛ, который были вызваны эпидемией коронавиурса, а это уже 50 игр, участие игроков команды НХЛ в Олимпийских играх не представляется возможным.

    Мы благодарим Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея за все усилия, которые они приложили.

    С нетерпением ждем возможности выступить на Олимпиаде-2026», — заявил глава НХЛ Гэри Беттмэн.

    Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

    «Нашим фокусом и целью было и должно оставаться ответственное и безопасное завершение всех матчей регулярного сезона НХЛ и плей-офф Кубка Стэнли в установленные сроки.

    Поэтому, когда снова будут введены строгие протоколы здравоохранения, мы начнем использовать доступные даты в период с 6 по 22 февраля (изначально предполагавшийся для участия в Олимпийских играх), чтобы перенести игры, которые были или могут быть отложены», — заявил функционер.

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