Глава НХЛ: С нетерпением ждем возможности выступить на Олимпиаде-2026

Игроки(НХЛ) не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года в Пекине, объявил глава лиги

«Национальная хоккейная лига уважает желание игроков представлять свои страны и выступать на турнире "лучших среди лучших".

Мы ждали максимально возможный срок, прежде чем были вынуждены принять такое решение.

К сожалению, учитывая переносы матчей регулярного чемпионата НХЛ, который были вызваны эпидемией коронавиурса, а это уже 50 игр, участие игроков команды НХЛ в Олимпийских играх не представляется возможным.

Мы благодарим Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея за все усилия, которые они приложили.

С нетерпением ждем возможности выступить на Олимпиаде-2026», — заявил глава НХЛ Гэри Беттмэн.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

«Нашим фокусом и целью было и должно оставаться ответственное и безопасное завершение всех матчей регулярного сезона НХЛ и плей-офф Кубка Стэнли в установленные сроки.

Поэтому, когда снова будут введены строгие протоколы здравоохранения, мы начнем использовать доступные даты в период с 6 по 22 февраля (изначально предполагавшийся для участия в Олимпийских играх), чтобы перенести игры, которые были или могут быть отложены», — заявил функционер.