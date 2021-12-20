Кихира не выступит на чемпионате Японии и пропустит Олимпиаду

Рика Кихира Фото: globallookpress.com
Чемпионат Японии должен стать решающим отборочным этапом для местных спортсменов на Олимпийские игры в Пекине. Таким образом, Кихира не сможет выступить на ОИ-2022.
19-летняя Кихира — двукратная чемпионка Японии, серебряный и бронзовый призер командного чемпионата мира, двукратная победительница чемпионата четырех континентов, победительница финала Гран-при.
С сентября 2021 года тренируется под руководством канадца Брайана Орсера.
Чемпионат Японии пройдет с 23 по 26 декабря в Сайтаме.