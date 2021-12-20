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    Кихира не выступит на чемпионате Японии и пропустит Олимпиаду

    Пекин-2022 Фигурное катание
    Японская фигуристка Рика Кихира пропустит национальный чемпионат из-за травмы лодыжки, сообщает Yahoo Japan.

    Рика Кихира
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    Рика Кихира

    Чемпионат Японии должен стать решающим отборочным этапом для местных спортсменов на Олимпийские игры в Пекине. Таким образом, Кихира не сможет выступить на ОИ-2022.

    19-летняя Кихира — двукратная чемпионка Японии, серебряный и бронзовый призер командного чемпионата мира, двукратная победительница чемпионата четырех континентов, победительница финала Гран-при.

    С сентября 2021 года тренируется под руководством канадца Брайана Орсера.

    Чемпионат Японии пройдет с 23 по 26 декабря в Сайтаме.

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