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    Макдэвид высказался о шансах сыграть на ОИ-2022

    Пекин-2022 Хоккей
    Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказал мнение относительно участия на Олимпиаде-2022.

    Коннор Макдэвид
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    Коннор Макдэвид

    «Очевидно, что ситуация будет очень нестабильной. Нам нужно продолжать собирать информацию. Сейчас нет большого количества данных. Еще появилась информация про карантин от 3 до 5 недель. Я пытаюсь собрать все факты.

    Я хочу сыграть на Олимпиаде, но мы хотим убедиться, что это безопасно для всех. Для всех спортсменов, не только для хоккеистов. Я сейчас не в состоянии принимать решения. Мы должны собрать всю информацию и действовать дальше», — сказал Макдэвид The Athletic.

    Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Окончательное решение по участию игроков из НХЛ в Олимпиаде должно быть принято до 10 января.

    Ранее сообщалось, что в случае любого подтвержденного положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.

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