Сестры Аверины назвали фавориток ОИ-2022 в женском одиночном катании

Российские гимнасткиответили на вопрос о фаворитках Олимпийских игр-2022 в Пекине в женском одиночном катании.

«Наши фавориты в Пекине? Аня Щербакова и Камила Валиева. Конечно, все достойны, сложно выбрать тех, кто поедет на Игры. Есть же еще Саша Трусова, Майя Хромых, жалко, что Даша Усачева недавно получила травму.

И, конечно, Туктамышева, к которой большое уважение. Она катается по-другому, у нее взрослое, женственное катание. Чувствуется, как "малышки" больше побаиваются, соревнуются, а Лиза выходит и кайфует даже от себя», — цитирует гимнасток «Р-Спорт».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.