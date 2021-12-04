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    Сестры Аверины назвали фавориток ОИ-2022 в женском одиночном катании

    Пекин-2022 Фигурное катание
    Российские гимнастки Арина и Дина Аверины ответили на вопрос о фаворитках Олимпийских игр-2022 в Пекине в женском одиночном катании.

    Арина и Дина Аверины
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    Арина и Дина Аверины

    «Наши фавориты в Пекине? Аня Щербакова и Камила Валиева. Конечно, все достойны, сложно выбрать тех, кто поедет на Игры. Есть же еще Саша Трусова, Майя Хромых, жалко, что Даша Усачева недавно получила травму.

    И, конечно, Туктамышева, к которой большое уважение. Она катается по-другому, у нее взрослое, женственное катание. Чувствуется, как "малышки" больше побаиваются, соревнуются, а Лиза выходит и кайфует даже от себя», — цитирует гимнасток «Р-Спорт».

    Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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