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    Медведева оценила перспективы Валиевой на ОИ-2022

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева оценила перспективы Камилы Валиевой на предстоящей Олимпиаде в Пекине.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «У нее есть все: прыжки, вращения, интерпретация программы. Мне кажется, она может получать еще более высокие оценки, чем на Гран-при России. Она невероятная, она заслужила это на 200%. Я горжусь ей, горжусь тем, что живу в одно время с ней. Это история для всего фигурного катания.

    Не буду скрывать, я думаю, что с таким уровнем выступлений она будет на подиуме на Олимпиаде в Пекине. Но я всегда пытаюсь объяснить, что мы не должны взваливать такую ответственность на фигуристов. Она все еще юна, она ребенок. То, что она делает, это невероятно, но давайте не забывать, что она человек, у нее есть чувства», — сказала Медведева в интервью МОК.

    Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине.

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