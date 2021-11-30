Сборная России по шорт-треку получит квоты на все олимпийские дистанции

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля Фото: globallookpress.com
«У нас есть квоты на Олимпийские игры на всех индивидуальных дистанциях и во всех эстафетах. Состав — пять мужчин и пять женщин.
Мы еще ждем подтверждения заработанных лицензий. Совсем скоро появится уже официальное подтверждение распределения лицензий. Наши тренеры ведут учет, но лучше дождаться официальных документов», — цитирует ТАСС исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвару Барышеву.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.