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    Жюльен возглавит сборную Канады, если НХЛ не поедет на ОИ-2022

    Пекин-2022 Хоккей Между тем
    Федерация хоккея Канады продолжает подготовку к варианту, при котором НХЛ может не поехать на Олимпиаду-2022 из-за ситуации с распространением коронавируса.

    Клод Жюльен
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    Клод Жюльен

    В таком случае главным тренером национальной команды, скорее всего, станет Клод Жюльен, ранее возглавлявший «Бостон» и «Монреаль» в НХЛ, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

    В тренерский штаб также войдет Брюс Будро, работавший главным тренером в «Вашингтоне», «Анахайме» и «Миннесоте».

    Напомним, в случае, если НХЛ отправится на Олимпиаду, то сборную Канады возглавит действующий наставник «Тампы-Бэй» Джон Купер. В его штаб войдут Барри Тротц, Брюс Кэссиди и Питер Дебур.

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