Жюльен возглавит сборную Канады, если НХЛ не поедет на ОИ-2022

Федерация хоккея Канады продолжает подготовку к варианту, при котором НХЛ может не поехать на Олимпиаду-2022 из-за ситуации с распространением коронавируса.

В таком случае главным тренером национальной команды, скорее всего, станет Клод Жюльен, ранее возглавлявший «Бостон» и «Монреаль» в НХЛ, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В тренерский штаб также войдет Брюс Будро, работавший главным тренером в «Вашингтоне», «Анахайме» и «Миннесоте».

Напомним, в случае, если НХЛ отправится на Олимпиаду, то сборную Канады возглавит действующий наставник «Тампы-Бэй» Джон Купер. В его штаб войдут Барри Тротц, Брюс Кэссиди и Питер Дебур.