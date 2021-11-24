Клебо планирует принять участие во всех гонках на ОИ-2022

Норвежский лыжник, являющийся трехкратным олимпийским чемпион, рассказал, в каких гонках планирует выступить на ОИ-2022.

«Моя олимпийская мечта — бороться за победы на Играх. Думаю, это мечта любого спортсмена мира, и не имеет значения, каким видом спорта ты занимаешься. В любом случае Олимпиада — это нечто особенное. Несомненно, это моя цель. И я буду работать на максимуме в ближайшие пару месяцев, чтобы добиться этой цели. Посмотрим, к чему это приведёт, когда закончится Олимпиада. Буду предпринимать всё, что в моих силах.

Думаю, в Пекине реально провести все гонки. Хотя это будет очень-очень тяжело, особенно если учитывать высоту. Надеюсь, получу больше ответов после того, как мы проведём три недели в Давосе. Там я получу хороший опыт нахождения на высокогорье — на той же высоте, на которой пройдёт Олимпиада. Сейчас-то легко говорить, что провести все гонки на Играх — это возможно. Это мечта. Посмотрим», — цитирует Клебо FIS.

Зимнее олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.