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    Третьяк об НХЛ на ОИ-2022: Тревожных сигналов много

    Пекин-2022 Хоккей Между тем
    Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о ситуации с участием игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «Алексей Жамнов вернулся из Северной Америки, где переговорил с нашими игроками. И я так ездил в своё время. Для хоккеистов важно это внимание, ценят это личное общение. Дай бог, чтобы игроки НХЛ приехали в Пекин. Много больных сейчас, переносы матчей идут, так что много тревожных сигналов.

    Ещё я знаю, что профсоюзу игроков НХЛ не очень нравятся правила пребывания в Китае. Там же очень суровые ограничения, и они пугают НХЛ. Надеемся, что они приедут, но если всё так будет продолжаться… Это будет сложно», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».

    Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

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