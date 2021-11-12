Жамнов: Хоккеисты сборной России оптимистично настроены перед Олимпиадой

Главный тренер сборной России по хоккеюрассказал о настроении в команде накануне Олимпиады в Пекине.

«Вижу у них позитив, ребята сами горят желанием сыграть в Китае. В Южной Корее энхаэловцы не играли, поэтому для всех Олимпиада — соревнование очень сильное. Ребята настроены очень оптимистично.

Все прекрасно понимают эту ответственность, что побеждает команда, а не один человек. Кто-то может стать героем, но выигрывает именно команда, и хоккей — это командный вид спорта. Ребята с пониманием отнеслись ко всему, что сказали им я.

Как я уже сказал, настрой хороший, много позитива. У ребят есть понимание в плане игры — мы им показали, как хотим играть, и в дальнейшем будем постоянно присылать им информацию. У них будут все материалы, в том числе и по тактическим схемам.

Поймите правильно, все команды в НХЛ играют практически одинаково. В тех двух играх, которые мы смотрели, у каждой команды есть какие-то нюансы, плюсы и минусы. Мы стараемся собрать все в одну базу и донести до ребят, что мы хотим видеть», — цитирует Жамнова ТАСС.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.