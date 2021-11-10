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    Слуцкая оценила шансы российских фигуристок на Играх в Пекине

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    Двукратный призер Олимпиады и двукратная чемпионка мира в одиночном катании Ирина Слуцкая высоко оценила перспективы российских фигуристок на Играх-2022 в Пекине.

    Ирина Слуцкая
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    Ирина Слуцкая

    «Мне кажется, первые три места у девочек точно должны быть наши. Последовательность тех, кто попадет на Олимпиаду, пока неизвестна никому, потому что все будет зависеть от чемпионата России, и выбор будет очень сложный. Потому что есть вчерашние юниоры, которые в принципе по возрасту уже могут участвовать, и наши лидеры, а их минимум четыре. Это сейчас Валиева, Щербакова, Туктамышева, Трусова. Это основная четверка.

    Но у нас еще есть Майя Хромых, есть Косторная. Но думаю, что бороться за Олимпиаду, в первую очередь, будут вот эти четыре девочки. Это мировые лидеры, поэтому я даже не понимаю, кто из наших мировых соперников может вмешаться в эту борьбу. Если все будут кататься ровненько, чистенько, то в принципе шансов нет ни у кого. Я имею в виду у тех. И это очень круто», — сказала Слуцкая YouTube-каналу «Антонимы».

    Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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