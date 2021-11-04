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    Утвержден расширенный список кандидатов в сборную России для участия в ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Между тем
    Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что расширенный список кандидатов в сборную России для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине утвержден.

    Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года
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    Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года

    «Сегодня мы утвердили список кандидатов в Олимпийскую сборную, он включает 599 спортсменов. Список согласовывался с федерациями, Олимпийским комитетом», — цитирует Матыцина «Чемпионат».

    Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля 2022 года. Церемония закрытия Игр пройдет 21 февраля 2022 года.

    Напомним, что сборная России будет выступать на турнире под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна прозвучит композиция из Первого концерта Чайковского.

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