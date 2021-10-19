ФутболХоккейТеннисБоксПекин-2022Игры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиТрансферный дайджест. 12 — 18 октября
  • 12:42
    • Семак сообщил, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с «Ювентусом»
  • 10:52
    • Руни хочет возглавить «Ньюкасл»
  • 10:25
    • Кучерову может понадобиться операция после травмы, полученной в игре с «Вашингтоном»
    Все новости спорта

    Крикунов о тренерском штабе сборной России: Меня этой осенью уже ничего не удивляет

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Известный российский специалист Владимир Крикунов поделился мнением о тренерском штабе сборной России по хоккею, который будет работать на Олимпиаде-2022.

    Владимир Крикунов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Крикунов

    Главным тренером национальной команды был назначен Алексей Жамнов. Генеральным менеджером национальной команды стал нападающий Илья Ковальчук.

    «Прежде всего хотел бы отметить Алексея Жамнова, который, получается, взял всю ответственность на себя и сформировал, скажем так, достаточно оригинальный штаб помощников. В нем определенный опыт работы на тренерской лавочке есть разве что у Кудашова, тогда как Сергей Федоров в ЦСКА пока лишь набивает первые шишки, а Набоков и Гончар — по большому счету новички в профессии, пусть даже в НХЛ на каких-то отрезках они и участвовали в процессе.

  • Стал известен состав тренерского штаба сборной России на ОИ-2022, Ковальчук назначен генменеджером
  • Читайте по теме

    • Были разговоры о том, что Жамнов воспользуется практической помощью опытных специалистов — например, Знарка или Брагина. Похоже, этого не произошло, таков выбор. Формируя на главный турнир четырехлетия вот такой тренерский штаб дебютантов, Жамнов, безусловно, рискует — и берет весь огонь на себя. Это вызывает уважение.

    Валерий Каменский и Игорь Есмантович названы советниками главного тренера? Наверное, и здесь — та же самая логика эксперимента. Каменский — легенда, член Тройного золотого клуба, Есмантович — авторитетный менеджер. Впрягли их в одну упряжку — консультантов, которые помогут словом. Почему бы и нет?

    Илья Ковальчук в роли генерального менеджера? Илья — не только звездный хоккеист, но и коммуникабельный человек, пользуется уважением в своем кругу. С Ковальчуком тоже получаем интригующий дебют.

    Меня этой осенью уже ничего не удивляет. Сначала в космос мы отправили актрису Пересильд, теперь, получается, штаб Жамнова. Люди открывают новые миры и горизонты, смелых экспериментов много. Так что Олимпиада в Пекине становится вдвойне интересной и интригующей.

    Не могу сказать, что изучил выступление Жамнова полностью. Но по основным моментам увидел, что Алексей понимает всю ответственность и готов к огромному объёму работы. Это главное.

    Немного удивило, что главный тренер сборной пропустит ближайший этап Евротура. Сейчас каждый матч и каждая тренировка — на особом счету, а мы, получается, жертвуем Кубком Карьяла. Полтора десятка лет назад перед Олимпиадой в Турине был в этой роли. Тогда нам удавалось всё совместить — и поездки в НХЛ, где встречались, например, с тем же Фёдоровым, и этапы Евротура.

    Не удивлюсь, если Жамнов ради работы на Кубке Карьяла всё-таки сдвинет график своего турне по НХЛ. На мой взгляд, такое решение — на поверхности.

    Золото Пекина для России будет чудом? Я этого не говорил. У нас есть лучшая в мире вратарская линия и отличный выбор крайних нападающих, в общем-то нет провала и в защите. Если тренеры эффективно используют все свои козыри, то сборная России обязана бороться за первое место», — приводит слова Крикунова Russia-Hockey.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интеру» до перерыва победы не видать?
  • «Интер» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 3.13
    •
  • Наберет ли «Шахтер» очки в матче с «Реалом»?
  • «Шахтер» Д — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Огорчит ли Суарес «Ливерпуль» в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.83
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Интер — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Атлетико — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПСЖ — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Зенит — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.52
  • Прогноз на матч Спартак — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •