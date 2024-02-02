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    Стал известен список запасных на Матч всех звёзд — 2023/2024

    Баскетбол НБА Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Майами Хит Нью-Йорк Никс Орландо Мэджик Филадельфия Сиксерс Финикс Санз Миннесота Тимбервулвз Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс
    Официальный сайт национальной баскетбольной ассоциации (НБА) назвал список запасных игроков на Матч всех звёзд — 2023/2024.

    Кавай Леонард
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    Кавай Леонард

    Восточная конференция: Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»), Бэм Адебайо («Майами Хит»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»), Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс») и Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).

    Западная конференция: Девин Букер («Финикс Санз»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»).

    Баскетбольное шоу состоится в Индианаполисе, штат Индиана, 18 февраля на «Гейнбридж Филдхаус».

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