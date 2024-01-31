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    Стал известен полный состав участников Матча звёзд Единой лиги ВТБ

    Баскетбол Лига ВТБ
    Стали известны все 24 баскетболиста, который примут участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ.

    Ветеран Андрей Воронцевич примет участие в матче
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    Ветеран Андрей Воронцевич примет участие в матче

    Задняя линия:

    Антон Глазунов («Уралмаш»), Ненад Димитриевич (УНИКС), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Михаил Кулагин («Самара»), Джеремайя Мартин («Енисей»), Александр Платунов («Парма»), Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей»), Айзея Риз («Парма»), Каспер Уэйр (ЦСКА), Трент Фрейзер («Зенит»), Джеремайя Хилл («Руна»), Томас Эртель («Зенит»)

    Передняя линия:

    Девон Акун-Пёрселл («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Нижний Новгород»), Би Джей Джонсон («Парма»), Андрей Лопатин (МБА), Амат М'Бай (ЦСКА), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Джален Рейнольдс (УНИКС), Винс Хантер («Зенит»), Ройс Хэмм («Астана»), Рэйшон Хэммондс («Автодор»), Октавиус Эллис («Уралмаш»).

    Баскетбольный праздник пройдет 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.

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