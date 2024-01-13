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    «Денвер» выиграл у «Нью-Орлеана», «Сан-Антонио» разгромил «Шарлотт» благодаря дабл-даблу Вембаньямы

    Баскетбол НБА Детройт Пистонс Хьюстон Рокетс Филадельфия Сиксерс Сакраменто Кингз Сан-Антонио Спёрс Шарлотт Хорнетс Мемфис Гриззлиз Лос-Анджелес Клипперс Чикаго Буллз Голден Стэйт Уорриорз Майами Хит Орландо Мэджик Миннесота Тимбервулвз Портленд Трэйл Блэйзерс Юта Джаз Торонто Рэпторс Денвер Наггетс
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Виктор Вембаньяма
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    Виктор Вембаньяма

    «Денвер» одержал домашнюю победу над «Нью-Орлеаном» — 125:113 (37:25, 29:26, 34:29, 25:33).

    Лидер хозяев Никола Йокич собрал трипл-дабл из 27 очков, 10 подборов и 14 передач. Джамал Мюррэй и Майкл Портер набрали по 20 очков.

    В составе гостей выделялся Зайон Уильямсон, в активе которого 30 очков.

    «Сан-Антонио» разгромил на своей площадке «Шарлотт» — 135:99 (28:22, 38:23, 37:26, 32:28).

    Французский форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов.

    Разыгрывающий защитник гостей Ламело Болл набрал 28 очков.

    «Сан-Антонио» выиграл второй матч после пяти поражений кряду.

    Результативные действия Виктора Вембаньямы в начале третьей четверти в матче с «Шарлотт»

    НБА. Результаты игрового дня

    «Детройт» — «Хьюстон» 110:112 (30:23, 25:32, 36:33, 19:24)

    «Филадельфия» — «Сакраменто» 112:93 (29:21, 36:25, 22:27, 25:20)

    «Атланта» — «Индиана» 108:126 (30:34, 32:34, 19:31, 27:27)

    «Сан-Антонио» — «Шарлотт» 135:99 (28:22, 38:23, 37:26, 32:28)

    «Мемфис» — «Клипперс» 119:128 (26:23, 27:42, 26:35, 40:28)

    «Чикаго» — «Голден Стэйт» 131:140 (30:33, 45:29, 20:48, 36:30)

    «Майами» — «Орландо» 99:96 (30:22, 26:33, 19:18, 24:23)

    «Миннесота» — «Портленд» 116:93 (36:15, 27:27, 25:15, 28:36)

    «Юта» — «Торонто» 145:113 (28:25, 36:22, 41:38, 40:28)

    «Денвер» — «Нью-Орлеан» 125:113 (37:25, 29:26, 34:29, 25:33)

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