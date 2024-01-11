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    • «Сан-Антонио» обыграл «Детройт» благодаря трипл-даблу Вембаньямы, «Денвер» уступил «Юте»
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    «Сан-Антонио» обыграл «Детройт» благодаря трипл-даблу Вембаньямы, «Денвер» уступил «Юте»

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    За океаном завершился еще один игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Виктор Вембаньяма
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    Виктор Вембаньяма

    «Сан-Антонио» одержал выездную победу над «Детройтом» — 130:108 (31:19, 32:32, 32:26, 35:31).

    Одним из лучших в составе гостей был Виктор Вембаньяма, в активе 16 очков, 12 подборов и 10 передач. Француз впервые в карьере оформил трипл-дабл в НБА.

    «Детройт» в этом сезоне выиграл лишь три матча из 38. Для «Сан-Антонио» эта победа стала шестой в текущей регулярке.

    Виктор Вембаньяма впервые в карьере оформил трипл-дабл в НБА

    «Юта» выиграла на своей площадке у «Денвера» — 124:111 (35:24, 36:29, 28:25, 25:33).

    Финский форвард хозяев Лаури Маркканен набрал 26 очков и сделал 12 подборов. Еще 27 очков «Юте» принес Джордан Кларксон.

    Лидер «Денвера» Никола Йокич к 27 очкам добавил 11 подборов.

    «Юта» выиграла шесть из семи последних матчей.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Бостон» — «Миннесота» 127:120 OT (32:27, 22:26, 25:32, 32:26, 16:9)

    «Индиана» — «Вашингтон» 112:104 (23:21, 31:34, 35:25, 23:24)

    «Шарлотт» — «Сакраменто» 98:123 (28:33, 31:38, 21:24, 18:28)

    «Детройт» — «Сан-Антонио» 108:130 (19:31, 32:32, 26:32, 31:35)

    «Атланта» — «Филадельфия» 139:132 OT (34:31, 27:33, 34:34, 30:27, 14:7)

    «Майами» — «Оклахома-Сити» 120:128 (35:29, 34:36, 27:34, 24:29)

    «Чикаго» — «Хьюстон» 124:119 OT (28:24, 34:30, 32:29, 18:29, 12:7)

    «Юта» — «Денвер» 124:111 (35:24, 36:29, 28:25, 25:33)

    «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» 105:141 (27:46, 33:27, 23:32, 22:36)

    «Клипперс» — «Торонто» 126:120 (28:29, 30:28, 33:35, 35:28)

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