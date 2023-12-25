Суховецкий: Мы потихоньку движемся вперед, пытаемся улучшить свою игру

Исполняющий обязанности главного тренерапрокомментировал домашнее поражение от(83:97) в рамках Единой Лиги ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА с победой, они хорошо сегодня играли и справлялись с тем, что мы для них придумали. Понятно, что команда высокого уровня, забили 97 очков. Нам однозначно нужно прибавлять в защите. Многое у нас получалось: движение мяча, агрессия на подборе.

Мы потихоньку движемся вперед, пытаемся улучшить свою игру и ищем свою победу. Спасибо игрокам за усилие на площадке», — цитирует Суховецкого пресс-служба Единой лиги ВТБ.

После этого матча ЦСКА занимает 1-е место в таблице Единой лиги ВТБ с 36-ю очками в активе. «Минск» — на последней 14-й позиции (19 баллов).