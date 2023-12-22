Кириленко и Кондрашин могут быть введены в зал баскетбольной славы НБА в 2024 году

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовал список на внесение очередных кандидатов в зал баскетбольной славы в 2024 году.

В их числе есть бывший игрок «Юты Джаз», «Миннесоты Тимбервулвз», «Бруклин Нетс», ЦСКА и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, а также прославленный советский тренер Владимир Кондрашин.

Также туда может быть включена мужская олимпийская сборная США 2008 года.

Напомним, что Владимир Кондрашин уже претендовал на включение в Зал славы НБА в прежние годы, тогда как Андрей Кириленко впервые туда номинирован.

Церемония пройдет 16 февраля в Индианаполисе во время Матча звезд НБА.