Кириленко и Кондрашин могут быть введены в зал баскетбольной славы НБА в 2024 году

Андрей Кириленко Фото: globallookpress.com
В их числе есть бывший игрок «Юты Джаз», «Миннесоты Тимбервулвз», «Бруклин Нетс», ЦСКА и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, а также прославленный советский тренер Владимир Кондрашин.
Также туда может быть включена мужская олимпийская сборная США 2008 года.
Напомним, что Владимир Кондрашин уже претендовал на включение в Зал славы НБА в прежние годы, тогда как Андрей Кириленко впервые туда номинирован.
Церемония пройдет 16 февраля в Индианаполисе во время Матча звезд НБА.