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    Кириленко и Кондрашин могут быть введены в зал баскетбольной славы НБА в 2024 году

    Баскетбол НБА Сборная России Юта Джаз
    Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовал список на внесение очередных кандидатов в зал баскетбольной славы в 2024 году.

    Андрей Кириленко
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    Андрей Кириленко

    В их числе есть бывший игрок «Юты Джаз», «Миннесоты Тимбервулвз», «Бруклин Нетс», ЦСКА и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, а также прославленный советский тренер Владимир Кондрашин.

    Также туда может быть включена мужская олимпийская сборная США 2008 года.
    Напомним, что Владимир Кондрашин уже претендовал на включение в Зал славы НБА в прежние годы, тогда как Андрей Кириленко впервые туда номинирован.

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