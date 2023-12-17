«Голден Стэйт» выиграл у «Бруклина», «Даллас» победил «Портленд» благодаря трипл-даблу Дончича

«Голден Стэйт» одержал домашнюю победу над «Бруклином» — 124:120 (32:25, 38:29, 25:35, 29:31).
Лидер хозяев Стефен Карри набрал 37 очков. Еще 24 очка «Уорриорз» принес Клэй Томпсон.
В составе «Бруклина» выделялся Кэм Томас, в активе которого 41 очко.
«Голден Стэйт» прервал серию из трех поражений.
«Даллас» выиграл на выезде у «Портленда» со счетом 131:120 (36:39, 38:24, 36:36, 21:21).
Лидер «Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл из 40 очков, 12 подборов и 10 передач. Словенец обошел Дирка Новицки по количеству матчей с 35 очками в истории «Далласа». Это была 79-я игра, в которой Лука набрал не менее 35 очков.
В составе «Портленда» самым результативным стал Анферни Саймонс, набравший 33 очка.
«Даллас» выиграл пять из шести последних матчей. «Портленд» потерпел шестое поражение подряд.
НБА. Результаты игрового дня
«Милуоки» — «Детройт» 146:114 (43:20, 38:36, 33:27, 32:31)
«Шарлотт» — «Филадельфия» 82:135 (17:33, 27:40, 15:27, 23:35)
«Кливленд» — «Атланта» 127:119 (41:28, 29:24, 22:29, 35:38)
«Майами» — «Чикаго» 118:116 (36:24, 22:33, 33:23, 27:36)
«Миннесота» — «Индиана» 127:109 (23:20, 34:35, 38:23, 32:31)
«Голден Стэйт» — «Бруклин» 124:120 (32:25, 38:29, 25:35, 29:31)
«Денвер» — «Оклахома-Сити» 117:118 (31:27, 25:27, 31:31, 30:33)
«Портленд» — «Даллас» 120:131 (39:36, 24:38, 36:36, 21:21)
«Сакраменто» — «Юта» 125:104 (35:23, 27:27, 44:26, 19:28)
«Клипперс» — «Нью-Йорк» 144:122 (35:33, 42:33, 37:32, 30:24)