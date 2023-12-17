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    «Голден Стэйт» выиграл у «Бруклина», «Даллас» победил «Портленд» благодаря трипл-даблу Дончича

    Баскетбол НБА Атланта Хоукс Бостон Селтикс Бруклин Нетс Голден Стэйт Уорриорз Даллас Маверикс Денвер Наггетс Детройт Пистонс Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс Майами Хит Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Миннесота Тимбервулвз Нью-Йорк Никс Оклахома-Сити Тандер Портленд Трэйл Блэйзерс Сакраменто Кингз Филадельфия Сиксерс Шарлотт Хорнетс Юта Джаз
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    «Голден Стэйт» одержал домашнюю победу над «Бруклином» — 124:120 (32:25, 38:29, 25:35, 29:31).

    Лидер хозяев Стефен Карри набрал 37 очков. Еще 24 очка «Уорриорз» принес Клэй Томпсон.

    В составе «Бруклина» выделялся Кэм Томас, в активе которого 41 очко.

    «Голден Стэйт» прервал серию из трех поражений.

    «Даллас» выиграл на выезде у «Портленда» со счетом 131:120 (36:39, 38:24, 36:36, 21:21).

    Лидер «Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл из 40 очков, 12 подборов и 10 передач. Словенец обошел Дирка Новицки по количеству матчей с 35 очками в истории «Далласа». Это была 79-я игра, в которой Лука набрал не менее 35 очков.

    В составе «Портленда» самым результативным стал Анферни Саймонс, набравший 33 очка.

    «Даллас» выиграл пять из шести последних матчей. «Портленд» потерпел шестое поражение подряд.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Милуоки» — «Детройт» 146:114 (43:20, 38:36, 33:27, 32:31)

    «Шарлотт» — «Филадельфия» 82:135 (17:33, 27:40, 15:27, 23:35)

    «Кливленд» — «Атланта» 127:119 (41:28, 29:24, 22:29, 35:38)

    «Майами» — «Чикаго» 118:116 (36:24, 22:33, 33:23, 27:36)

    «Миннесота» — «Индиана» 127:109 (23:20, 34:35, 38:23, 32:31)

    «Голден Стэйт» — «Бруклин» 124:120 (32:25, 38:29, 25:35, 29:31)

    «Денвер» — «Оклахома-Сити» 117:118 (31:27, 25:27, 31:31, 30:33)

    «Портленд» — «Даллас» 120:131 (39:36, 24:38, 36:36, 21:21)

    «Сакраменто» — «Юта» 125:104 (35:23, 27:27, 44:26, 19:28)

    «Клипперс» — «Нью-Йорк» 144:122 (35:33, 42:33, 37:32, 30:24)

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