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    «Сакраменто» выиграл у «Денвера», «Даллас» уступил «Оклахоме»

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Малик Монк
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    Малик Монк

    «Сакраменто» одержал домашнюю победу над «Денвером» — 123:117 (25:30, 39:20, 24:28, 35:39).

    Защитник хозяев площадки Де'Аарон Фокс оформил дабл-дабл из 26 очков и 16 передач. Литовский центровой Домантас Сабонис к 17 очкам добавил 15 подборов и 7 передач.

    Лидер «Денвера» Никола Йокич стал автором трипл-дабла из 36 очков, 13 подборов и 14 передач.

    «Сакраменто» прервал четырехматчевую победную серию «Денвера».

    «Даллас» проиграл у себя дома «Оклахома-Сити» — 120:126 (27:33, 29:39, 28:35, 36:19).

    В заключительной четверти «Даллас» совершил рывок 30:0, но в итоге не смог сохранить преимущество.

    Этот рывок стал крупнейшим в истории НБА. Предыдущий рекорд был установлен в 2009 году в матче «Кливленд» — «Милуоки» (29:0).

    В составе «Оклахомы» самым результативным стал Джейлен Уильямс, в активе которого 23 очка.

    Лидер «Далласа» Лука Дончич оформил трипл-дабл из 36 очков, 15 подборов и 18 передач.

    «Даллас» проиграл три из четырех последних матчей.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт» 113:112 (22:33, 26:34, 37:25, 28:20)

    «Шарлотт» — «Миннесота» 117:123 (23:30, 36:32, 28:26, 30:35)

    «Бруклин» — «Орландо» 129:101 (43:22, 30:29, 25:34, 31:16)

    «Детройт» — «Кливленд» 101:110 (30:25, 18:29, 34:31, 19:25)

    «Чикаго» — «Нью-Орлеан» 124:118 (32:29, 21:32, 36:21, 35:36)

    «Майами» — «Индиана» 129:144 (31:25, 34:40, 33:41, 31:38)

    «Милуоки» — «Атланта» 132:121 (42:37, 25:26, 32:35, 33:23)

    «Даллас» — «Оклахома-Сити» 120:126 (27:33, 29:39, 28:35, 36:19)

    «Финикс» — «Мемфис» 116:109 (27:27, 23:24, 34:21, 32:37)

    «Юта»«Портленд» 118:113 OT (21:24, 35:20, 28:30, 22:32, 12:7)

    «Сакраменто» — «Денвер» 123:117 (25:30, 39:20, 24:28, 35:39)

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон» 107:97 (25:30, 35:14, 26:28, 21:25)

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