«Милуоки» выиграл у «Вашингтона», «Денвер» уступил «Хьюстону», несмотря на мощный дабл-дабл Йокича

«Милуоки» одержал домашнюю победу «Вашингтоном» — 131:128 (34:35, 26:26, 32:28, 39:39).
Самым результативным в составе хозяев стал центровой Брук Лопес, набравший 39 очков.
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо записал себе в актив 31 очко и 9 подборов. Дэмиан Лиллард оформил дабл-дабл из 31 очка и 10 передач.
В составе гостей выделялся Джордан Пул, добавивший к 26 очкам 7 передач.
Серия поражений «Вашингтона» достигла восьми матчей.
«Хьюстон» выиграл на своей площадке у «Денвера» — 105:86 (29:19, 31:24, 24:26, 21:17).
Атакующий защитник «Рокетс» Джейлен Грин набрал 25 очков. Джабари Смит оформил дабл-дабл из 16 очков и 15 подборов.
Лидер «Денвера» Никола Йокич к 38 очкам добавил 19 подборов.
«Денвер» проиграл четыре из пяти последних матчей.
НБА. Результаты игрового дня
«Мемфис» — «Финикс»— 89:110 (27:29, 22:33, 24:19, 16:29)
«Индиана» — «Детройт» 136:113 (33:26, 28:37, 36:33, 39:17)
«Нью-Йорк» — «Майами» 100:98 (25:28, 26:22, 20:37, 29:11)
«Милуоки» — «Вашингтон» 131:128 (34:35, 26:26, 32:28, 39:39)
«Орландо» — «Бостон» 113:96 (19:30, 29:26, 29:18, 36:22)
«Торонто» — «Чикаго» 121:108 (36:22, 26:26, 31:29, 28:31)
«Мемфис» — «Финикс» 89:110 (27:29, 22:33, 24:19, 16:29)
«Хьюстон» — «Денвер» 105:86 (29:19, 31:24, 24:26, 21:17)
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан» 106:116 (23:36, 32:20, 28:29, 23:31)