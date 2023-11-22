«Минск» снова проиграл, «Локомотив-Кубань» был сильнее «Руны»

Подошли к концу еще две встречи Единой лиги ВТБ.

«Минск» проиграл «Автодору» со счетом 76:91 (27:21, 16:21, 23:24, 10:25). Для белорусского клуба это 12-е поражение подряд.

Самыми результативными стали защитник «Минска» защитник хозяев Григорий Мотовилов и центровой Рэйшон Хэммондс из «Автодора». Оба набрали по 29 очков.

В другом матче «Локомотив-Кубань» на своей площадке уверенно обыграл московскую «Руну» — 96:76 (22:19, 24:14, 28:23, 22:20).

Больше всего очков в матче набрали защитник «железнодорожников» Джейлен Бэрфорд и разыгрывающий Никола Иванович из «Руны».

После 12 матчей «Локомотив-Кубань» имеет 7 побед и 5 поражений. У «Руны» шесть побед в 11 играх. «Автодор» победил в четырех встречах из 12. «Минск» проиграл все игры.