«Бостон» разгромил «Торонто», «Голден Стэйт» проиграл «Кливленду»

дома обыгралв матче регулярного чемпионата НБА — 117:94 (30:26, 25:20, 33:25, 29:23).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бостона» Джейлен Браун. На его счету 29 очков и пять подборов. Его партнер по команде Джейсон Тейтум отметился 27 очками, пятью отскоками и четырьмя результативными передачами.

В составе «Торонто» пять игроков смогли набрать двухзначные цифры в атаке, но никто из них не добрался до отметки в 20 очков.

«Голден Стэйт» проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:118 (31:30, 21:38, 31:16, 27:34).

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Уорриорз» Стэф Карри — 30 очков.

В третьей четверти форвард хозяев Дрэймонд Грин заработал второй технический фол и был удален с игры после стычки с защитником «Кавальерс» Донованом Митчеллом.

Другие результаты:

«Орландо» — «Милуоки» — 112:97 (29:25, 36:24, 23:23, 24:25)

«Атланта» — «Майами» — 109:117 (24:41, 28:22, 30:30, 27:24)