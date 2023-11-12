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    «Бостон» разгромил «Торонто», «Голден Стэйт» проиграл «Кливленду»

    Баскетбол НБА Майами Хит Атланта Хоукс Орландо Мэджик Милуоки Бакс Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Бостон Селтикс Торонто Рэпторс
    «Бостон» дома обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:94 (30:26, 25:20, 33:25, 29:23).

    Джейсон Тейтум
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    Джейсон Тейтум

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бостона» Джейлен Браун. На его счету 29 очков и пять подборов. Его партнер по команде Джейсон Тейтум отметился 27 очками, пятью отскоками и четырьмя результативными передачами.

    В составе «Торонто» пять игроков смогли набрать двухзначные цифры в атаке, но никто из них не добрался до отметки в 20 очков.

    «Голден Стэйт» проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:118 (31:30, 21:38, 31:16, 27:34).

    Самым результативным игроком встречи стал лидер «Уорриорз» Стэф Карри — 30 очков.

    В третьей четверти форвард хозяев Дрэймонд Грин заработал второй технический фол и был удален с игры после стычки с защитником «Кавальерс» Донованом Митчеллом.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Милуоки» — 112:97 (29:25, 36:24, 23:23, 24:25)
    «Атланта» — «Майами» — 109:117 (24:41, 28:22, 30:30, 27:24)

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